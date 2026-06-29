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Давид Белявский снялся с чемпионата России‑2026 по спортивной гимнастике из‑за травмы

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Российский гимнаст Давид Белявский не примет участия в чемпионате России‑2026, который пройдёт в Калуге. Спортсмен поделился причиной такого решения в социальных сетях.

Белявский снялся с ЧР по спортивной гимнастике
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«На предстоящем #ЧР26_Калуга я очень хотел пройти многоборье, чтобы порадовать всех болельщиков, семью, друзей, да и самого себя. Но, к сожалению, желание и реальность не всегда совпадают. Подготовка вышла скомканной, поэтому у меня не получилось достойно подготовить даже два своих коронных снаряда. К тому же, на контрольной тренировке я получил небольшую травму. В нынешних обстоятельствах я посчитал, что рисковать и, возможно, усугубить ситуацию, не имеет смысла. Поэтому мы с тренерским штабом сборной приняли решение снять меня с чемпионата России. Желаю всей сборной удачи в Калуге. Пусть получится всё запланированное, главное — без травм! И подойти к чемпионату Европы в своей лучшей форме. P.S. Я не прощаюсь!», — написал Белявский в социальных сетях.
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