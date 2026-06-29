Мельникова снялась с ЧР по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка Мельникова решила пропустить чемпионат России по спортивной гимнастике
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что не выступит на чемпионате России.
Турнир пройдет в Калуге с 30 июня по 5 июля.
— Чемпионат России пройдет без меня. К сожалению, вынуждена пропустить этот важный старт по состоянию здоровья. Это непростое решение было принято, чтобы поберечь мою ногу, которую я травмировала еще в 2024 году. К сожалению, иногда она напоминает о себе. Впереди чемпионат Европы (турнир пройдет в середине августа — прим.), поэтому сейчас действительно важно подойти к нему здоровой и уверенной в своем теле. Мой опыт в спорте давно дал мне понимание, что когда я здорова, то я уверена в организме и могу показывать максимум. Сейчас все силы я направлю на восстановление, а потом с новыми силами буду готовиться к Хорватии, — написала Мельникова в Telegram‑канале.
Мельниковой 25 лет, она олимпийская чемпионка, серебряный и дважды бронзовый призер Игр, трехкратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы.
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