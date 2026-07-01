Российские гребцы-слаломисты не выступят на первенстве мира в Польше
Российские спортсмены вынуждены пропустить юниорский и молодежный чемпионат мира по гребному слалому в Польше из-за проблем с получением въездных виз. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.
Юниорский и молодежный чемпионат мира по гребному слалому проходит в Кракове с 30 июня по 5 июля.
"Наши спортсмены вынуждены пропустить эти соревнования из-за отсутствия виз, - рассказал Образцов. - Республика Польша не выдает визы россиянам".
Главный тренер также отметил, что в настоящее время никто из спортсменов РФ на момент начала соревнований не имеет действующих шенгенских виз, по которым можно было бы приехать в Польшу и принять участие в турнире.
Российские и белорусские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой Международной федерации каноэ (ICF) только в нейтральном статусе.
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