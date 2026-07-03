Российские велогонщики получили нейтральный статус

Международный союз велосипедистов (UCI) в конце июня присвоил нейтральный статус еще пяти российским велогонщикам. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Обладателями нейтрального статуса стали Всеволод Бойчук, Кристина Новикова, Анастасия Першина, Максим Попов и Илья Загибалов.
В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.
5 июня UCI объявил о том, что велогонщики-юниоры, имеющие российское спортивное гражданство, и их вспомогательный персонал теперь освобождены от требования подавать заявку на получение статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AIN) для участия в соревнованиях международного календаря UCI.
Всего с июня 2023 года нейтральные статусы получили 171 российский спортсмен и 28 представителей персонала (тренеры, врачи, механики).
«Кейн должен делать больше, если Англия хочет выиграть ЧМ. Забил фантастический гол в ворота ДР Конго, но в остальном выглядел ужасно». Агбонлахор о Харри
Орлов жестко раскритиковал Глушенкова за слова про ЧМ: «Кого волнует, что ты будешь смотреть?! Кто ты такой?! Мне обидно, что зенитовец так говорит публично!»
Александр Мостовой: «Рангнику лучше собраться и уйти в отставку. 3-4 футболиста играют с лишним весом. Австрия казалась регбистами на фоне Испании – их терзали с первой минуты»