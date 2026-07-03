Российские синхронисты завоевали два золота на чемпионате Европы

Российские синхронисты завоевали две золотые медали на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене.
Россиянки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина выиграли техническую программу в соревнованиях дуэтов, набрав 287,4608 балла. Второе место занял дуэт из Испании (280,1200 балла), третьей стала сборная Белоруссии (263,9975).
Еще один представитель России Захар Трофимов победил в технической программе соло (235,6384). Серебро завоевал испанец Энеко Санчес‑Агилар (234,7566), бронза у Филиппо Пелати (229,6166) из Италии.
Турнир в Германии завершится в субботу. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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