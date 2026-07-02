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Синхронистка Штатнова выиграла золото чемпионата Европы среди юниоров в произвольной программе

Sports.ru

Российская синхронистка Екатерина Штатнова победила в произвольной программе на чемпионате Европы среди юниоров в Мюнхене.

Российская синхронистка выиграла золото чемпионата Европы
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Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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Синхронное плавание

Чемпионат Европы среди юниоров

Мюнхен, Германия

Соло, произвольная программа

1. Екатерина Штатнова (Россия) – 272,4036

2. Джиневра Маркетти (Италия) – 255,9338

3. Ная Альварес Висенте (Испания) – 252,4413

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