Российская синхронистка выиграла золото чемпионата Европы

Синхронистка Штатнова выиграла золото чемпионата Европы среди юниоров в произвольной программе
Российская синхронистка Екатерина Штатнова победила в произвольной программе на чемпионате Европы среди юниоров в Мюнхене.
Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
Синхронное плавание
Чемпионат Европы среди юниоров
Мюнхен, Германия
Соло, произвольная программа
1. Екатерина Штатнова (Россия) – 272,4036
2. Джиневра Маркетти (Италия) – 255,9338
3. Ная Альварес Висенте (Испания) – 252,4413
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