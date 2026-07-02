Гимнаст Духно стал чемпионом России в многоборье

Арсений Духно стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в Калуге.

Духно набрал 84,065 балла. Второе место занял Савелий Съедин (81,798 балла), бронзовую медаль завоевал Иван Куляк (80,932).

Духно 17 лет, на юниорском чемпионате мира 2025 года в Маниле он выиграл золотые медали в личном многоборье и в опорном прыжке.

Чемпионат России завершится 5 июля.