Гимнаст Духно стал чемпионом России в многоборье
Арсений Духно стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в Калуге.
Духно набрал 84,065 балла. Второе место занял Савелий Съедин (81,798 балла), бронзовую медаль завоевал Иван Куляк (80,932).
Духно 17 лет, на юниорском чемпионате мира 2025 года в Маниле он выиграл золотые медали в личном многоборье и в опорном прыжке.
Чемпионат России завершится 5 июля.
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