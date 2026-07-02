Российские синхронистки завоевали золото в Германии

Российские синхронистки завоевали золото в технической программе групп на первенстве Европы в Германии
Команда российских синхронисток завоевала золотую медаль в технической программе групп на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене (Германия).
Команда России, которую представляли Эльвира Алмазова, Алиса Готальская, Александра Завьялова, Александра Пищикова, Анастасия Сидорина, Анна‑Мария Фомичева, Кристина Чеханова, Лика Чечура, Полина Чибисова и Алиса Шевченко, получила за выступление 280,6967 балла.
Второе место заняла сборная Испании (274,6542), тройку призеров замкнула команда Белоруссии (256,9650).
Турнир в Германии завершится в субботу. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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