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Российские синхронистки завоевали золото в технической программе групп на первенстве Европы в Германии

Матч ТВ

Команда российских синхронисток завоевала золотую медаль в технической программе групп на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене (Германия).

Российские синхронистки завоевали золото в Германии
© Федерация водных видов спорта России

Команда России, которую представляли Эльвира Алмазова, Алиса Готальская, Александра Завьялова, Александра Пищикова, Анастасия Сидорина, Анна‑Мария Фомичева, Кристина Чеханова, Лика Чечура, Полина Чибисова и Алиса Шевченко, получила за выступление 280,6967 балла.

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Второе место заняла сборная Испании (274,6542), тройку призеров замкнула команда Белоруссии (256,9650).

Турнир в Германии завершится в субботу. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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