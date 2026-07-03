Матчи Евразийской ватерпольной лиги посмотрели в 21 стране

Трансляции матчей Евразийской ватерпольной лиги (ЕВЛ) посмотрели в 21 стране мира. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор Федерации водных видов спорта России Дмитрий Козырев-Гаджиев.

В июне завершился первый в истории сезон ЕВЛ. У мужчин победу одержала команда "КОС-Синтез" из Казани, у женщин чемпионом стал нижегородский "Буревестник".

"Ключевой момент - сделать водное поло тем, что будет привлекать внимание, что будет интересно людям. Когда в Москве проходил Суперкубок России, во время открытия я услышал от ведущего фразу, что мы все собрались на водном поло, а водное поло - это лучшая командная игра с мячом в воде. То есть изначально планка была невысоко поставлена. Надо стремиться к тому, чтобы наша аудитория смело говорила, что водное поло - это лучшая игра с мячом", - сказал Козырев-Гаджиев.

"Мы точно видим рост и по просмотрам в "Вконтакте", где мы сначала были представлены, и на телевидении. Главные наши матчи по просмотрам сопоставимы с просмотрами футбольных матчей. У нас в конце прошлого года прошла женская суперсерия между нашей командой "Уралочка" и венгерским клубом "Дунайварош". В онлайне наши матчи посмотрели более миллиона человек. Таких цифр в водном поло давно не было", - добавил собеседник агентства.

Он также рассказал об интересе к лиге за рубежом.

"Ватерпольное сообщество в мире достаточно узкое. Помимо России и стран СНГ, я могу сказать, что нас точно смотрят в Западной Европе, у нас достаточно неплохие цифры по просмотрам из Германии. С приходом игроков из Таиланда в "Уралочку" выросли просмотры и там. Очень хорошо нас смотрит сербская и черногорская аудитории, а всего нас смотрят в 21 стране, и это не просто разовые подключения", - отметил Козырев-Гаджиев.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 12:00 мск.