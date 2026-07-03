Четырехкратный победитель «Тур де Франс» объявил о завершении карьеры

Четырехкратный победитель веломногодневки «Тур де Франс» Крис Фрум объявил о завершении карьеры.

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В конце августа 2025 года Фрум во время тренировки попал в аварию и получил серьезные травмы грудной клетки. После этого британец не участвовал в соревнованиях.

— К сожалению, прошлым летом произошло то падение. Я не хотел, чтобы все закончилось именно так. Но даже тогда я понимал, что все кончено. Закончилась ли моя карьера? Да, — цитирует Фрума The Athletic.

Фруму 41 год, он четырежды выигрывал «Тур де Франс» (2013, 2015−2017), дважды побеждал на «Вуэльте Испании» (2011, 2017) и один раз на «Джиро д’Италия» (2018). Также Фрум дважды становился бронзовым призером Олимпийских игр (2012, 2016).