Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) продлила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований, передает сайт организации.
«В силе осталось первоначальное решение в отношении санкций, которые защищают целостность и справедливость наших соревнований, с учетом отсутствия ощутимого прогресса в вопросе мирных переговоров», — заявил глава организации Себастьян Коу.
7 мая исполком Международный олимпийский комитет (МОК) официально заявил, что больше не рекомендует вводить какие-либо запреты для атлетов из Беларуси.
В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.
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