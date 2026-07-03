Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) продлила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований, передает сайт организации.

«В силе осталось первоначальное решение в отношении санкций, которые защищают целостность и справедливость наших соревнований, с учетом отсутствия ощутимого прогресса в вопросе мирных переговоров», — заявил глава организации Себастьян Коу.

7 мая исполком Международный олимпийский комитет (МОК) официально заявил, что больше не рекомендует вводить какие-либо запреты для атлетов из Беларуси.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.