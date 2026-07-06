Россиянин выиграл серебро на турнире по настольному теннису в США

Россиянин Владимир Сидоренко занял второе место на престижном турнире по настольному теннису - United States Smash 2026. Призовой фонд турнира, прошедшего в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), составил $1,55 млн.

В финале он уступил серебряному призеру чемпионата мира японцу Соре Мацусиме со счетом 2-4. В полуфинале Сидоренко обыграл серебряного призера Олимпийских игр 2024 года шведа Трулса Морегарда. В том матче россиянин одержал волевую победу, сумев отыграться со счета 1-3.

Сидоренко 24 года, он является серебряным призером чемпионата Европы 2021 года в командных соревнованиях, в том же году выиграл юниорское первенство мира в парном разряде вместе с Максимом Гребневым. Выступал на юношеских Олимпийских играх, выбыв на стадии 1/8 финала.

Результат в Лос-Анджелесе принес Сидоренко $52 тыс. и 1 400 очков в мировом рейтинге. Он станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 ракеток мира, в предыдущий раз это удавалось Алексею Смирнову.