Братья-близнецы из Алтайского края набрали по 100 баллов на ЕГЭ по физике

Выпускники 15-й школы города Заринска Алтайского края набрали по 100 баллов на ЕГЭ по физике. Как отмечено в официальном канале Рособрнадзора, это уникальный случай.

Оба выпускника - братья-близнецы Сергей и Александр Половниковы.

"Выпускники школы № 15 стали единственными стобалльниками в своей школе в этом году. Оба - золотые медалисты", - говорится в сообщении ведомства.

Ребята отметили, что уровень сложности заданий для них был средним. "Все, к чему нас готовил учитель, было на экзамене", - поделились выпускники.

Кроме физики, братья успешно сдали русский язык и математику и теперь планируют учиться в Томске, связав свою профессиональную деятельность с нефтегазовой отраслью.