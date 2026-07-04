Братья-близнецы из Алтайского края набрали по 100 баллов на ЕГЭ по физике
Выпускники 15-й школы города Заринска Алтайского края набрали по 100 баллов на ЕГЭ по физике. Как отмечено в официальном канале Рособрнадзора, это уникальный случай.
Оба выпускника - братья-близнецы Сергей и Александр Половниковы.
"Выпускники школы № 15 стали единственными стобалльниками в своей школе в этом году. Оба - золотые медалисты", - говорится в сообщении ведомства.
Ребята отметили, что уровень сложности заданий для них был средним. "Все, к чему нас готовил учитель, было на экзамене", - поделились выпускники.
Кроме физики, братья успешно сдали русский язык и математику и теперь планируют учиться в Томске, связав свою профессиональную деятельность с нефтегазовой отраслью.
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