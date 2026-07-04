Российские синхронистки выиграли медальный зачет юниорского ЧЕ

Сборная России по синхронному плаванию выиграла медальный зачет на чемпионате Европы, выиграв десять золотых медалей. Соревнования прошли в Мюнхеен, Германия.

Всего наши спортсмены заработали одиннадцать медалей: десять золотых и одну серебряную. Второе место в зачете заняла Испания, третье - Италия, а четвертое - сборная Белоруссии.

Спортсмены выступали под нейтральным статусом, хотя в феврале юниоры из России получили European Aquatics допуск для участия с флагом и гимном. Турнир проходил с 30 июня по 4 июля.

Ранее Россия отказалась выступать на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте из-за запрета флага и гимна. Пресс-служба Федерации гимнастики РФ отметила, что спортсмены готовились к соревнованиям, однако португальские власти заявили, что не смогут обеспечить участие российской сборной с национальной символикой.