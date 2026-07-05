Во Владивостоке прошли всероссийские соревнования по сумо
Сборные семи регионов РФ состязались во Владивостоке на всероссийских соревнованиях по сумо. Они были посвящены памяти заслуженного тренера России Юрия Леонтьева, сообщает сайт правительства Приморского края.
География турнира была впечатляющей: на дохе соревновались команды семи дальневосточных и центральных регионов - от Якутии до Москвы. Одной из главных сенсаций стало превосходство спортсменок из владивостокской спортшколы олимпийского резерва "Амазонка", завоевавших большинство золотых медалей в женских и юниорских категориях.
В турнире участвовали команды из Еврейской автономной и Магаданской областей, Москвы, Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. Всего более 150 спортсменов, включая юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, а также мужчин и женщин.
От Приморского края на соревнованиях выступали спортсмены из Лесозаводска, Фокино, Большого Камня, Хороля, Спасска-Дальнего, Артема и Владивостока.
Безусловными лидерами турнира стали спортсменки "Амазонки" и их коллеги из клубов Хороля и Фокино. Девушки из Приморья завоевали золото в большинстве весовых категорий среди спортсменок до 15, 17 и 19 лет, а также среди женщин.
Сборные Хабаровского края, Еврейской автономной области и Забайкальского края составили достойную конкуренцию хозяевам. Их представители неоднократно поднимались на высшую ступень пьедестала в мужских и юношеских весовых категориях. Среди юношей выделились спортсмены из Артема и Владивостока, а среди мужчин уверенно выступили представители Тихоокеанского флота и ТОВВМУ.
Турнир был посвящен Юрию Алексеевичу Леонтьеву - почетному жителю Приморского края, заслуженному тренеру России и судье международной категории экстра-класса. Награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, он был моряком по профессии. Леонтьев прошел путь от матроса до капитана Дальневосточного пароходства и более полувека совмещал работу на флоте с тренерской деятельностью.
По инициативе Леонтьева в регионе были созданы женские секции самбо и дзюдо, которые в 2019 году превратились в СШОР "Амазонка" - единственную в крае школу олимпийского резерва женских единоборств. Под его руководством были воспитаны десятки призеров чемпионатов России, Европы и мира, а его ученики сегодня сами возглавляют тренерские составы и судейские бригады всероссийского уровня.
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