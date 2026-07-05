Маринов завоевал два золота в последний день ЧР по спортивной гимнастике

Даниел Маринов победил в опорном прыжке и упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходил в Калуге.

В опорном прыжке Маринов набрал 14,300 балла. Второе место занял Арсений Духно с результатом 14,266 балла, третьим стал Тимофей Акиньшин (14,066 балла).

За выступление на параллельных брусьях Маринов получил 14,500 балла. Серебро завоевал Иван Куляк (14,000 балла), бронзовая медаль у Сергея Найдина (13,966 балла).

В соревнованиях на перекладине первенствовал Найдин с результатом 13,900 балла. Вторым стал Савелий Съедин (13,733 балла), третье место занял Духно (13,500 балла).

У женщин в упражнениях на бревне победу одержала Анна Калмыкова (13,666 балла). Серебро у Людмилы Рощиной (13,266 балла), Елизавета Ус (13,066 балла) — третья.

В вольных упражнениях золото взяла Рощина (13,466 балла). Второе место заняла Калмыкова (13,433 балла), замкнула тройку призеров Александра Ануфриева (12,766 балла).