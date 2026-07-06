Гимнастка Каюмова не сможет выступить на ЧЕ в Хорватии

Гимнастка Милана Каюмова лишена возможности претендовать на место в составе сборной России на чемпионате Европы в Загребе из-за травмы ноги.

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Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе национальной команды.

"Каюмова незадолго до старта чемпионата России упала на тренировке во время выполнения упражнения на бревне, - рассказала собеседница ТАСС. - Она травмировала ногу, у нее трещина в голеностопе. Гимнастка была вынуждена пропустить чемпионат России и точно не поедет на чемпионат Европы. Но к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Нидерландах, она сможет восстановиться и подготовиться".

Каюмовой 15 лет, осенью 2025 года на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике на Филиппинах спортсменка выиграла золото в упражнениях на брусьях. В феврале на этапе Кубка мира в Германии Каюмова в упражнениях на брусьях заняла второе место, в марте на этапе КМ в Турции - первое на этом же снаряде.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходил в Калуге с 30 июня по 5 июля. Каюмова из-за проблем со здоровьем была вынуждена пропустить и апрельский Кубок России, тогда ей помешала выйти на помост больная спина.