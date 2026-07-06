Побит старейший рекорд в истории женского плавания

Саммер Макинтош побила старейший рекорд в истории женского плавания
Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем.
На соревнованиях в Канаде Макинтош проплыла дистанцию за 2 минуты 1,65 секунды, превзойдя достижение китаянки Лю Цзыгэ (2.01,81), которое та установила в 2009 году. Этот рекорд являлся старейшим в женском плавании.
«Как видите, я очень переживаю, это для меня очень много значит. В детстве я думала, что никогда не побью этот мировой рекорд, и сделать это сегодня вечером перед родной публикой – это действительно особенное событие. Это значит для меня всё, и я сейчас в шоке», – приводит слова Макинтош CBC.ca.
Саммер Макинтош 19 лет, она является трёхкратной олимпийской чемпионкой и четырёхкратной чемпионкой мира на короткой воде. Спортсменке также принадлежат мировые рекорды в комплексном плавании на дистанциях 200 и 400 метров, а также в плавании на 400 м вольным стилем.
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