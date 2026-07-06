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Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить российских спортсменов

Sports.ru

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина после отказа Эстонии допустить российских и белорусских спортсменов.

Эстонию лишили права проведения ЧЕ по стрельбе из-за отказа допустить россиян
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

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Европейская стрелковая конфедерация (ESC) обосновала решение тем, что турнир будет квалификационным к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и Европейским играм-2027.

Соревнования перенесены в испанскую Гранаду и пройдут с 3 по 9 марта 2027 года.

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