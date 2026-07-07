Российские гребцы не выступят на Кубке мира в Канаде

Российские атлеты не смогут выступить на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Канаде из-за отсутствия виз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации каноэ России.

«Наши спортсмены вынуждены пропустить этап Кубка мира в Канаде по причине неготовности въездных виз в эту страну на момент, когда команда должна уже была вылетать в Монреаль», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Этап Кубка мира пройдёт в Монреале с 9 по 12 июля. На турнире спортсмены получат возможность набора квалификационных очков для отбора на Олимпийские игры 2028 года.

В июне стало известно, что ещё 29 российских гребцов получили нейтральный статус от Международной федерации каноэ (ICF).