Российские гребцы не выступят на Кубке мира в Канаде из-за отсутствия виз
Российские атлеты не смогут выступить на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Канаде из-за отсутствия виз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации каноэ России.
«Наши спортсмены вынуждены пропустить этап Кубка мира в Канаде по причине неготовности въездных виз в эту страну на момент, когда команда должна уже была вылетать в Монреаль», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Этап Кубка мира пройдёт в Монреале с 9 по 12 июля. На турнире спортсмены получат возможность набора квалификационных очков для отбора на Олимпийские игры 2028 года.
В июне стало известно, что ещё 29 российских гребцов получили нейтральный статус от Международной федерации каноэ (ICF).
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