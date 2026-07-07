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Российские пловцы обновили юниорский рекорд мира в квалификации кролевой эстафеты 4×100 м на ЧЕ в Германии

Матч ТВ

Российские пловцы вышли в финал кролевой эстафеты 4 по 100 метров юниорского чемпионата Европы в Германии с юниорским рекордом мира.

Российские пловцы обновили юниорский рекорд мира
© ФВВСР

Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков показали лучший результат в квалификации — 3 минуты 14,72 секунды.

ЧМ-2026
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Финал соревнований пройдет позже во вторник.

Турнир в Мюнхене проходит с 7 по 12 июля, российский спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе.

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