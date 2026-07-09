Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) официально аннулировал все санкционные ограничения в отношении российских спортсменов.

Его слова передает «Матч ТВ».

«Полчаса назад UIPM снял все санкции», — сказал Дегтярев.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Сборная России по волейболу допущена до всех соревнований

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.