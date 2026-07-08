Российские игроки выступят на первенстве Европы по настольному теннису

Российские игроки в настольный теннис выступят на первенстве Европы (игроки до 16 и 20 лет) в Португалии. Об этом ТАСС сообщили в Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

"Мы будем бороться за медали в одиночном, парном и смешанном парном разрядах, - сообщили в организации. - Среди тренеров сборной России, которые поедут в Португалию, - заслуженный тренер страны Сергей Брусин. Для него это будет 29-е первенство, и с 24 из них он привозил медали".

"Планируется, что Россию на турнире до 20 лет представят Алексей Самохин, Серафим Орлов, Евгений Васиков, Никита Рыбаков, Богдан Семенов, Александра Бокова, Есения Широкова, Злата Терехова, Анастасия Иванова и Ульяна Тимашева. В соревнованиях до 16 лет выступят Евгений Досов, Назар Бакиров, Артем Савельев, Матвей Мананков, Варвара Толмачева, Алина Илимбетова, Дарья Харлова и Алиса Усманова", - добавили в федерации.

Первенство Европы пройдет в Гондомаре с 10 по 19 июля.