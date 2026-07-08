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Россияне сыграют на первенстве Европы по настольному теннису

ТАСС

Российские игроки в настольный теннис выступят на первенстве Европы (игроки до 16 и 20 лет) в Португалии. Об этом ТАСС сообщили в Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

Российские игроки выступят на первенстве Европы по настольному теннису
© ТАСС
"Мы будем бороться за медали в одиночном, парном и смешанном парном разрядах, - сообщили в организации. - Среди тренеров сборной России, которые поедут в Португалию, - заслуженный тренер страны Сергей Брусин. Для него это будет 29-е первенство, и с 24 из них он привозил медали".
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"Планируется, что Россию на турнире до 20 лет представят Алексей Самохин, Серафим Орлов, Евгений Васиков, Никита Рыбаков, Богдан Семенов, Александра Бокова, Есения Широкова, Злата Терехова, Анастасия Иванова и Ульяна Тимашева. В соревнованиях до 16 лет выступят Евгений Досов, Назар Бакиров, Артем Савельев, Матвей Мананков, Варвара Толмачева, Алина Илимбетова, Дарья Харлова и Алиса Усманова", - добавили в федерации.

Первенство Европы пройдет в Гондомаре с 10 по 19 июля.

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