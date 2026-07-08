Журова объяснила, почему МОК снял отстранение с ОКР

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Царьградом» связала отмену отстранения Олимпийского комитета России с необходимостью участия российских атлетов в квалификационных соревнованиях перед Олимпийскими играми 2028 и 2030 годов.

По ее словам, без отборочных турниров спортсмены не смогут получить квоты, даже если в будущем будут допущены национальные символы. Отстранение ОКР действовало с октября 2023 года.

Комиссия по правовым вопросам МОК проанализировала представленные данные и приняла решение о снятии ограничений. В организации также порекомендовали не препятствовать участию российских спортсменов в международных стартах. Вопрос о допуске флага и гимна будет решен позже.

Журова выразила надежду, что примеру МОК последуют другие международные федерации, однако отметила, что некоторые из них могут сохранять собственные ограничения, поскольку их турниры не всегда являются отборочными для Олимпиад.

Парламентарий также напомнила об изменениях в Олимпийской хартии, направленных на деполитизацию спорта, и выразила оптимизм в отношении восстановления национальной символики в будущем.

Накануне Международный олимпийский комитет снял отстранение с Олимпийского комитета России, действовавшее с октября 2023 года. В МОК также рекомендовали не препятствовать участию российских спортсменов в международных стартах. Вопрос о допуске флага и гимна будет рассмотрен позднее.