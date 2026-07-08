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World Taekwondo в сентябре обсудит снятие ограничений на проведение турниров в России

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Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) в сентябре обсудит снятие ограничений на проведение международных турниров в России и Белоруссии, сообщает пресс‑служба организации.

World Taekwondo обсудит проведение турниров в России
© Матч ТВ

Решение будет рассмотрено на внеочередном заседании World Taekwondo 15 сентября в Чхунчхоне (Южная Корея). В январе организация допустила российских спортсменов до выступления на международных соревнованиях под флагом и гимном страны.

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Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.

— Всемирная федерация тхэквондо признает решение исполкома МОК о временном снятии приостановки полномочий ОКР и отмене рекомендованных условий участия в отношении российских спортсменов и команд. 15 сентября 2026 года в Чунчхоне, Корея, запланировано внеочередное заседание совета World Taekwondo, на котором совет обсудит возможность снятия институциональных ограничений и ограничений на проведение мероприятий, что станет важным шагом в нормализации глобального календаря соревнований по этому виду спорта, — говорится в сообщении.
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