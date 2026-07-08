World Taekwondo обсудит проведение турниров в России

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) в сентябре обсудит снятие ограничений на проведение международных турниров в России и Белоруссии, сообщает пресс‑служба организации.

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Решение будет рассмотрено на внеочередном заседании World Taekwondo 15 сентября в Чхунчхоне (Южная Корея). В январе организация допустила российских спортсменов до выступления на международных соревнованиях под флагом и гимном страны.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.