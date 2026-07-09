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ВФЛА обжаловала в CAS решение World Athletics о продлении отстранения российских спортсменов

Sports.ruиещё 7

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оспорила в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлить отстранение россиян.

ВФЛА оспорила в CAS решение по отстранению российских легкоатлетов
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3 июля World Athletics оставила в силе отстранение российских спортсменов, которое действует с 2022 года.

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7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и снял санкции с российских спортсменов, но в World Athletics заявили, что не будут следовать рекомендациям МОК по допуску россиян.

«Для представления позиции ВФЛА в арбитражном процессе привлечены опытные международные юристы, специализирующееся в области спортивного права, в том числе, в Спортивном арбитражном суде. Иск подан в пятидневный срок, предусмотренный конституцией World Athletics, что позволило соблюсти все процессуальные требования. Отметим, что решение World Athletics затрагивает фундаментальные интересы отечественной легкой атлетики и ограничивает права российских спортсменов на участие в соревнованиях на дискриминационной основе. ВФЛА продолжает предпринимать все доступные правовые меры для защиты интересов российских легкоатлетов», – заявили во Всероссийской федерации легкой атлетики.
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