ВФЛА оспорила в CAS решение по отстранению российских легкоатлетов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оспорила в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлить отстранение россиян.

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3 июля World Athletics оставила в силе отстранение российских спортсменов, которое действует с 2022 года.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и снял санкции с российских спортсменов, но в World Athletics заявили, что не будут следовать рекомендациям МОК по допуску россиян.