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Тяжелоатлет Климов стал бронзовым призером юниорского первенства планеты

Московский Комсомолец

Бронзовым призером юниорского первенства планеты среди семнадцатилетних атлетов, проходящего в калийской столице Колумбии, стал российский штангист Матвей Климов.

Тяжелоатлет Климов стал бронзовым призером юниорского первенства планеты
© Московский Комсомолец

В весовой категории свыше 94 килограммов спортсмен занял третью строчку в упражнении толчка, преодолев отметку в 181 кг, а по итогу двухборья его результат составил 327 кг, что позволило ему занять пятое место.

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Лидером общего зачета стал грузин Николоз Куртанидзе, показавший сумму 338 кг. Серебряную медаль завоевал еще один представитель Грузии Хвича Кицмаридзе с результатом 337 кг, а бронза досталась поляку Кацперу Пеху, набравшему 333 кг.

Соревнования проходили под флагом и гимном Российской Федерации.

 

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