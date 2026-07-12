Тяжелоатлет Климов стал бронзовым призером юниорского первенства планеты
Бронзовым призером юниорского первенства планеты среди семнадцатилетних атлетов, проходящего в калийской столице Колумбии, стал российский штангист Матвей Климов.
В весовой категории свыше 94 килограммов спортсмен занял третью строчку в упражнении толчка, преодолев отметку в 181 кг, а по итогу двухборья его результат составил 327 кг, что позволило ему занять пятое место.
Лидером общего зачета стал грузин Николоз Куртанидзе, показавший сумму 338 кг. Серебряную медаль завоевал еще один представитель Грузии Хвича Кицмаридзе с результатом 337 кг, а бронза досталась поляку Кацперу Пеху, набравшему 333 кг.
Соревнования проходили под флагом и гимном Российской Федерации.
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