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Велогонка «Тур де Франс» завершилась чрезвычайным происшествием

Московский Комсомолец

Девятый этап «Тур де Франс» был омрачён серьёзным инцидентом на финишной прямой: автомобиль, обслуживающий прессу, врезался в ограждение. По данным RMC Sport, водитель транспортного средства потерял сознание незадолго до столкновения, в результате чего пострадали восемь человек.

Велогонка «Тур де Франс» завершилась чрезвычайным происшествием
© Московский Комсомолец

Один из них получил тяжёлые травмы, однако, как уточняется, его состояние не вызывает опасений. Прокуратура начала проверку, водитель остаётся на свободе.

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Спортивный итог этапа, протяжённость которого составила 155,5 км (изначально планировалось 185,5, но трассу сократили из-за аномальной жары), — победа нидерландца Матье ван дер Пула.

Напомним, «Тур де Франс» входит в тройку престижнейших многодневных велогонок наряду с «Вуэльтой» и «Джиро д’Италия».

Проводится с 1903 года, традиционно в июле, и состоит из 21 этапа, растянутых на три недели.

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