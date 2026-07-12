Велогонка «Тур де Франс» завершилась чрезвычайным происшествием

Девятый этап «Тур де Франс» был омрачён серьёзным инцидентом на финишной прямой: автомобиль, обслуживающий прессу, врезался в ограждение. По данным RMC Sport, водитель транспортного средства потерял сознание незадолго до столкновения, в результате чего пострадали восемь человек.

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Один из них получил тяжёлые травмы, однако, как уточняется, его состояние не вызывает опасений. Прокуратура начала проверку, водитель остаётся на свободе.

Спортивный итог этапа, протяжённость которого составила 155,5 км (изначально планировалось 185,5, но трассу сократили из-за аномальной жары), — победа нидерландца Матье ван дер Пула.

Напомним, «Тур де Франс» входит в тройку престижнейших многодневных велогонок наряду с «Вуэльтой» и «Джиро д’Италия».

Проводится с 1903 года, традиционно в июле, и состоит из 21 этапа, растянутых на три недели.