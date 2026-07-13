Триатлонистов из РФ допустили к смешанным эстафетам

Международный союз триатлона (World Triathlon) допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

"Исполнительный совет World Triathlon принял решение о допуске российских атлетов всех категорий (элита, юниоры и параспортсмены) к смешанным эстафетам в составе команды с нейтральным статусом, теперь наши спортсмены смогут выступать в командных дисциплинах на всех стартах World Triathlon. Благодарю Министерство спорта России за огромный вклад и системную работу по возвращению наших атлетов на международную арену и коллег из World Triathlon за совместную работу, которая дает видимый результат", - написала Шойгу.

"Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и движение к полному восстановлению статуса наших спортсменов - под флагом и с гимном. Впереди еще много стартов, и мы готовы бороться за победы", - добавила она.

Как ранее сообщал ТАСС, Международный союз триатлона допустил российских спортсменов юниорских возрастов к турнирам под эгидой организации без ограничений. Взрослые отечественные спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.