Чемпион Европы Трентин снялся с этапа «Тур де Франс» из-за высокой температуры

36-летний чемпион Европы по шоссейному велоспорту (2018) Маттео Трентин не выйдет на старт 10-го этапа «Тур де Франс» из-за лихорадки. Об этом сообщает издание L'Équipe.

По информации источника, Трентин стал вторым гонщиком швейцарской профессиональной команды Tudor, сошедшим с дистанции. Ранее нидерландец Арвид де Клейн покинул шестой этап «Тур де Франс».

Маттео Трентин является трёхкратным чемпионом престижной гонки «Париж — Тур». Кроме того, в 2017 году он стал 100-м велогонщиком, который побеждал на всех трёх Гранд-турах.

10-й этап «Тур де Франс» — 2026 начнётся сегодня, 14 июля, в 14:25 мск. Заезд стартует в городе Орийак, а завершится в Ле-Льоране. Протяжённость маршрута составит 166,6 км.