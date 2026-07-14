На сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россию

Раздел про Россию на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) заработал впервые с 2023 года.

На странице указан адрес Олимпийского комитета России, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР Михаила Дегтярева и генерального секретаря Виктора Березова.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.