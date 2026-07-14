Сборная России завоевала 138 медалей на открытом чемпионате Белоруссии по параатлетике
Сборная России по легкой атлетике спорта лиц с ПОДА завоевала 138 медалей на открытом чемпионате Белоруссии по параатлетике.
Турнир прошел с 9 по 13 июля в Минске. Спортсмены выступали в беге на дистанциях 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, прыжках в длину и в высоту, толкании ядра, метание диска, копья и булавы.
Всего на счету российских параатлетов 92 золотые, 37 серебряных и 9 бронзовых.
По четыре золотые медали завоевали Ирина Бабыничева (класс Т52), Виктория Медведь (Т53), Василиса Ходякова (Т54), а также мужчины Артем Демченко (Т33), Егор Еремеев (Т34), Виталий Гриценко (Т53) и Арсен Курбанов (Т54) — все они первенствовали на дистанциях от 100 до 800 метров в беге на колясках.
По три золотые медали завоевали Айаал Сивцев и Виктор Евсеев — оба стали победителями в метании копья, диска и толкании ядра в классах F41 и F44 соответственно.
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