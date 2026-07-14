В легкой атлетике разработали правила трансляций против сексуализации спортсменок
Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) и Европейский вещательный союз (EBU) разработали рекомендации для вещателей, в которых попросили не делать акцент на изображении тел спортсменок во время трансляции соревнований. Об сообщила пресс-служба EBU.
"Женский спорт заслуживает того, чтобы его видели, освещали и ценили на равных условиях, и мы полны решимости воплотить это в жизнь в рамках нашего портфеля прав вместе с нашими членами и партнерами, - сказал исполнительный директор EBU Глен Киллан. - Эти рекомендации знаменуют собой важный шаг вперед и четко устанавливают требование, согласно которому освещение женского спорта должно отражать техническое мастерство и увлекательный сюжет. Этот проект демонстрирует, чего можно достичь, когда организации работают вместе над повышением стандартов спортивного вещания".
В разработке рекомендаций приняли участие британская прыгунья с шестом Холли Брэдшоу, сербская прыгунья в длину Ивана Шпанович и хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич. Данная разработка является "прямым ответом на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу искаженного представления и объективации женских спортивных достижений на экране".
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