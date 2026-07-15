Российские тхэквондистки взяли серебро командного Кубка мира

Женская сборная России по тхэквондо стала серебряным призером командного Кубка мира в южнокорейском Чхунчхоне.

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За российскую команду выступали Алиса Сошникова, Маргарита Агрофенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федера. По ходу турнира они одолели представительниц Южной Кореи и Ирана, но в финале уступили команде Марокко.

Мужская сборная России в составе Ханмагомеда Рамазанова, Даниила Жданова, Муслима Ахтаева и Семена Фролова в матче за третье место уступила команде Таиланда.