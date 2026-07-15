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Татьяна Лебедева: «Не следует снимать спортсменок, когда они наклоняются, уставшие. Слишком откровенные планы действительно брать не стоит»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева отреагировала на появление гида с рекомендациями против сексуализации спортсменок в трансляциях.

Чемпионка Лебедева: слишком откровенные планы в трансляциях брать не стоит
© Sports.ru
«Отношусь к этому спокойно. Многие девушки, напротив, пытаются выделиться и специально надевают откровенные купальники. Или же максимально поднимают топик. Другие стесняются. Это личное дело каждого. Но всегда есть общий телевизионный этикет: если операторы видят что-то неприличное, они не станут это показывать. Можно вспомнить, как американец Крис Робинсон выиграл забег в Чехии в порванных шортах. Данный момент тоже не попал в трансляцию. Тут уже вопрос телевизионной этики. Наверное, не следует снимать спортсменок, когда они наклоняются, уставшие после забегов или прыжков. Слишком откровенные планы порой действительно брать не стоит», — сказала Лебедева.
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