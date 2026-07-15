Чемпионка Лебедева: слишком откровенные планы в трансляциях брать не стоит

Татьяна Лебедева: «Не следует снимать спортсменок, когда они наклоняются, уставшие. Слишком откровенные планы действительно брать не стоит»
Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева отреагировала на появление гида с рекомендациями против сексуализации спортсменок в трансляциях.
«Отношусь к этому спокойно. Многие девушки, напротив, пытаются выделиться и специально надевают откровенные купальники. Или же максимально поднимают топик. Другие стесняются. Это личное дело каждого. Но всегда есть общий телевизионный этикет: если операторы видят что-то неприличное, они не станут это показывать. Можно вспомнить, как американец Крис Робинсон выиграл забег в Чехии в порванных шортах. Данный момент тоже не попал в трансляцию. Тут уже вопрос телевизионной этики. Наверное, не следует снимать спортсменок, когда они наклоняются, уставшие после забегов или прыжков. Слишком откровенные планы порой действительно брать не стоит», — сказала Лебедева.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Спортс: главные новости
Родри сделал 655 пасов на ЧМ-2026 – рекорд чемпионатов мира за время сбора статистики
«Надо иметь чувство юмора». Экс-премьер Испании Рахой не стал извиняться за реплику о сборной Франции без французов и высмеял критиков
«В учебниках по истории футбола останется, как Амарилья психологически уничтожила сборную Франции». Парагвайский сенатор репостнула твит после поражения французов от Испании на ЧМ