IHF допустила российские сборные по гандболу до участия в международных турнирах
Международная федерация гандбола (IHF) допустила российские и белорусские сборные до участия в международных соревнованиях, сообщается на сайте IHF.
Совет IHF принял решение привести позицию федерации в соответствие с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), отменив введенный 4 марта 2022 года запрет на участие российских и белорусских команд, официальных лиц и судей в соревнованиях под эгидой IHF.
— IHF признает, что для полной реинтеграции может потребоваться переходный период как для российских, так и для белорусских команд. Тем не менее IHF с нетерпением ждет их возвращения в международное гандбольное сообщество и надеется, что при поддержке и сотрудничестве всех заинтересованных сторон будут предприняты необходимые шаги для обеспечения своевременного и эффективного восстановления. IHF по‑прежнему привержена защите спортивных ценностей, содействию диалогу внутри международной гандбольной семьи и обеспечению того, чтобы ее решения по‑прежнему отражали рекомендации МОК и интересы мирового гандбольного сообщества, — сказано в заявлении.
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