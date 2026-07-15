Губерниев — о допуске российских гандболистов: «Такое решение назревало. Надеюсь, им удастся отобраться на ОИ в Лос‑Анджелесе»
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что решение о допуске российских гандболистов на международные соревнования назревало.
В среду совет IHF принял решение привести позицию федерации в соответствие с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), отменив введенный 4 марта 2022 года запрет на участие российских и белорусских команд, официальных лиц и судей в соревнованиях под эгидой IHF, тем самым допустив российские и белорусские сборные до участия в международных соревнованиях.
— Сейчас те федерации, которые ориентируются вплотную на МОК, продолжат нас допускать. Очень надеюсь, что нашим гандболистам удастся принять участие в олимпийском отборе, отобраться на игры в Лос‑Анджелесе. Но надо понимать, что, возможно, будут бойкоты, невыдача виз от европейских стран, и тут нам нужно жестко реагировать на такие препятствия и преграды. Такое решение назревало, и очень надеюсь, что после волейбола, гандбола и водного поло спортивная жизнь дойдет до хоккея, футбола и баскетбола, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
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