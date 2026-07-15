Фетисова возмутило, что гандболистов не допустили на турниры намного раньше

Возмутительно, почему российских гандболистов, как и других спортсменов, не допустили до международных соревнований раньше. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз - как тренер) Вячеслав Фетисов.

Ранее ТАСС сообщил, что Международная федерация гандбола (IHF) допустила российские сборные до участия в соревнованиях.

"Порадуемся за гандболистов. Но почему мы только сейчас возвращаемся туда, где должны были быть изначально? Получается, что мы не имели возможности поставить на место тех, кто нас не пускал, - сказал Фетисов. - Там нарушали то, что не должны были нарушать, и нас выгнали ни за что. В руководстве МОК и федераций одни и те же люди, ни один член МОК не поменялся, все остались на своих местах".

IHF стала 13-й международной спортивной федерацией, допустившей всех российских спортсменов к своим соревнованиям без ограничений. Российские гандболисты стали третьими представителями игровых видов спорта, которых вернули на соревнования. Ранее такое же решение было принято в отношении волейболистов и ватерполистов.