«Отговорок у нас больше нет». Трефилов — о допуске российских гандболистов

Российским гандболистам нужно работать вдвойне перед возвращением на мировую арену, за их допуск до международных турниров нужно порадоваться. Об этом ТАСС заявил бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов.

Как ранее сообщал ТАСС, Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях.

"Давайте порадуемся, что допустили, чтобы мы понимали, какой у нас уровень и как мы играем, - сказал Трефилов. - Теперь нам нужно будет вдвойне работать. Благодарим тех людей, которые открыли это окошко. Я только рад за это, вот и все. Сейчас все кинулись в футбол чемпионат мира смотреть, но у нас игры более жесткие. Я очень благодарен руководству международной федерации, Федерации гандбола России. Дай бог им здоровья, а нам успехов. Отговорок у нас больше нет".

В 2022 году российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В марте 2026 года совет IHF принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды. В июле Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал федерациям снять ограничения с российских спортсменов.

IHF стала 13-й международной спортивной федерацией, допустившей всех российских спортсменов к своим соревнованиям без ограничений. Отечественные гандболисты стали третьими представителями игровых видов спорта, которых вернули на соревнования. Ранее такое же решение было принято в отношении волейболистов и ватерполистов.