Всемирная федерация бадминтона может снять санкции с РФ

Всемирная федерация бадминтона (BWF) рассматривает вопрос о возможности снятия всех ограничений с российских спортсменов согласно последнему решению Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе BWF.

7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

"Всемирная федерация бадминтона принимает к сведению политическую рекомендацию МОК и в настоящее время рассматривает этот вопрос в свете продолжающейся приостановки деятельности в BWF Национальной федерации бадминтона России (НФБР), - рассказали в пресс-службе международной федерации. - Обновленная информация будет представлена после того, как совет BWF рассмотрит этот вопрос и примет решение".

Совет Всемирной федерации бадминтона объявил о приостановлении членства НФБР 30 ноября 2023 года. В конце августа 2023 года BWF разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в турнирах, санкционированных организацией, начиная с 26 февраля 2024 года.