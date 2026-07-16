Всемирная федерация бадминтона может снять санкции с РФ

Всемирная федерация бадминтона рассматривает вопрос снятия санкций с РФ
Всемирная федерация бадминтона (BWF) рассматривает вопрос о возможности снятия всех ограничений с российских спортсменов согласно последнему решению Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе BWF.
7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.
"Всемирная федерация бадминтона принимает к сведению политическую рекомендацию МОК и в настоящее время рассматривает этот вопрос в свете продолжающейся приостановки деятельности в BWF Национальной федерации бадминтона России (НФБР), - рассказали в пресс-службе международной федерации. - Обновленная информация будет представлена после того, как совет BWF рассмотрит этот вопрос и примет решение".
Совет Всемирной федерации бадминтона объявил о приостановлении членства НФБР 30 ноября 2023 года. В конце августа 2023 года BWF разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в турнирах, санкционированных организацией, начиная с 26 февраля 2024 года.
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