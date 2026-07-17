Европейский союз настольного тенниса снял ограничения с российских спортсменов

Исполнительный совет Европейского союза настольного тенниса (ETTU) принял решение полностью восстановить россиян в правах: с 28 июля спортсмены смогут выступать на соревнованиях под эгидой организации без ограничений. Об этом сообщается на сайте организации.

«Решение ETTU распространяется на спортсменов, имеющих российские или белорусские паспорта, как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях. Их участие по‑прежнему регулируется всеми правилами и требованиями, включая те, которые касаются допуска, въезда, аккредитации, антидопингового контроля, честности и справедливости, защиты интересов, дисциплинарных вопросов и проведения соревнований. Спортсмены, которые возвращаются к участию в международных соревнованиях, должны соблюдать все соответствующие антидопинговые требования, включая любые специальные меры по тестированию, предусмотренные антидопинговой программой ITTF, которая реализуется в сотрудничестве с Международным агентством по тестированию», – говорится в сообщении.

Ранее в июле исполнительный совет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) одобрил полное восстановление российских спортсменов в правах. В октябре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России против ETTU, признав, что отстранение атлетов носило дискриминационный характер.