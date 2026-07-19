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Безумный матч Франции и Англии с 10 голами, Царукян проиграл в лиге RAF. Главное к утру

Чемпионат.com

Сборная Англии со счётом 6:4 обыграла Францию в матче за третье место на чемпионате мира — 2026, российско-армянский боец Арман Царукян потерпел первое поражение в лиге RAF, уступив американцу Колби Ковингтону, «Зенит» вырвал у «Спартака» Суперкубок России в серии пенальти. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Безумный матч Франции и Англии с 10 голами, Царукян проиграл в лиге RAF. Главное к утру
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  1. Сборная Англии со счётом 6:4 победила Францию в матче за бронзу ЧМ-2026, у Саки хет-трик.
  2. Арман Царукян проиграл Колби Ковингтону в схватке за чемпионский пояс RAF.
  3. «Зенит» выиграл Суперкубок России, одержав победу над «Спартаком» в серии пенальти.
  4. Раскрыт диалог арбитра с Зобниным перед серией пенальти в матче Суперкубка.
  5. В РФС объяснили выбор ворот для серии пенальти в матче за Суперкубок России.
  6. L'Équipe сообщила, где хочет играть Александр Головин в случае ухода из «Монако».
  7. Дрикус дю Плесси победил Камару Усмана в главном бою UFC Fight Night 281.
  8. 27-летний Мбаппе обновил рекорд по количеству голов в истории плей-офф ЧМ.
  9. Мбаппе — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. Француз побил рекорд Месси.
  10. Вскрылись новые подробности переговоров Салаха с «Бешикташем». Трансфер осложнился.
  11. Результаты турнира UFC Fight Night 281 с главным боем Усман — дю Плесси.
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