Российские спортсмены завоевали три золотых медали на международном турнире по борьбе в Венгрии

Российский борцы греко‑римского стиля завоевали три золотых медали на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW) в Будапеште.

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Золото завоевали Сергей Емелин (весовая категория до 63 кг), Гамзат Гаджиев (до 82 кг) и Марат Кампаров (до 130 кг).

Также на счету российских спортсменов одно серебро, которое завоевал Илья Ермоленко (до 97 кг). Две бронзовые медали выиграли Анвар Аллахьяров (до 60 кг) и Жамболат Локьяев (до 63 кг).

Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном.