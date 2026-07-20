Тренер женской сборной России по водному поло высказался о финале Кубка мира

Тренер женской сборной России по водному поло — о финале Кубка мира: «Мы пять лет ждали этот день, и он настал»
Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч заявил «Матч ТВ», что команда полностью готова к выступлению в финале Кубка мира.
Турнир пройдет 22–26 июля в Сиднее. Российские ватерполистки будут выступить в Австралии с флагом и гимном. В первом матче сборная России встретится с командой Нидерландов в среду.
— Прилетели в Австралию с небольшим опозданием из‑за задержки рейса. Пропустили тренировку, но выспались. Условия и погода в Сиднее потрясающие. Здесь собрались лучшие ватерполисты мира. Окунуться в такую атмосферу — счастье. Мы пять лет ждали этот день, и он настал. У нас есть возможность показать школу русского водного поло против лучших команд мира. Провели спарринг‑матч со сборной Италии в игровом бассейне. Команда хорошо функционально готова после долгого перелета. Это радует, — сказал Маркоч «Матч ТВ».
Прямую трансляцию матча Нидерланды — Россия смотрите с 9:40 на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Тренер женской сборной России по водному поло — о финале Кубка мира: «Мы пять лет ждали этот день, и он настал»
Сборная Аргентины была не в состоянии соперничать с командой Испании в финале ЧМ‑2026, считает Семин
Футболист «Зенита» Дивеев — о Суперкубке России: «Пожалуй, самая эмоциональная игра в карьере»
Аргентинцы получили все 9 последних карточек ЧМ-2026 – 6 в финале против Испании, 3 – в полуфинале с Англией
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о финале ЧМ: «Поздравляем, Испания! Европа празднует вместе с вами»
Шон Стрикленд: «Футбол – это гейская игра. Как взрослый мужик может притворяться, что его ударили?»