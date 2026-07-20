Бобровникова отреагировала на допуск российских гандболистов

Допуск российских гандболистов стал возможен после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), эта новость вызывает безумную радость. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова.

Как ранее сообщал ТАСС, Международная федерация гандбола (IHF) допустила российские сборные до участия в соревнованиях под флагом и с гимном.

"Безумно рада этой новости. Меня все закидали сообщениями, что наконец-то Международная федерация гандбола допустила наши сборные, - сказала Бобровникова. - Но, конечно, так как я уже включена, так сказать, моя картина мира после того, как я стала председателем комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и отучилась в МГИМО, уже более ясна. Я понимаю, что реинтеграция в наше возвращение будет постепенной. Сборная сейчас сразу не сможет, к сожалению, поехать на чемпионаты мира и Европы, потому что отборы уже прошли. И я надеюсь, что наша женская сборная поедет на следующий чемпионат мира, который будет в 2027 году. Сейчас первым положительным моментом будет юниорская сборная, которая, очень надеюсь, сможет участвовать в чемпионате мира. Это молодые девчонки под тренерством Марины Близновой, капитана нашей олимпийской сборной в Рио. Я надеюсь, что они смогут поехать, так как на юниорские чемпионаты нет отборов. Девчонки поедут, и это уже будет такой первой весточкой и первым положительным моментом".

"Рекомендации МОК, которые были недавно приняты, послужили стимулом к этому, - продолжила Бобровникова. - Через сутки отреагировала Международная федерация волейбола. И я рада, что и наша Международная федерация гандбола во главе с Хассаном Мустафой не заставила себя ждать. И тоже отреагировала. И я чувствую, что лед тронулся. Новость безумно хорошая, позитивная, и я очень-очень этому рада".

В 2022 году российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В марте 2026 года совет IHF принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды. В июле Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал федерациям снять ограничения с российских спортсменов.

IHF стала 13-й международной спортивной федерацией, допустившей всех российских спортсменов к своим соревнованиям без ограничений. Отечественные гандболисты стали третьими представителями игровых видов спорта, которых вернули на соревнования. Ранее такое же решение было принято в отношении волейболистов и ватерполистов.