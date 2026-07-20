В Казани пройдут соревнования по триатлону

25-26 июля в Республике Татарстан состоится «Большой Казанский триатлон». В программе: заплывы, забеги и соревнования по триатлону.

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В субботу 25 июля пройдут женский забег на дистанции 5 км и заплывы на дистанциях 1 и 2 мили.

В воскресенье 26 июля участники будут соревноваться в триатлоне на следующих дистанциях:

спринт (плавание 750 м + велоэтап 20 км + бег 5 км);

олимпийская (плавание 1,5 км + велоэтап 40 км + бег 10 км);

113 км (плавание 1,9 км + велоэтап 90 км + бег 21,1 км).

Все дистанции можно преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды.

Плавательный этап состоится в акватории реки Казанки, велогонка и беговой этап – по центральным улицам.

Стоимость слота на соревнования по триатлону начинаются от 8000 рублей. Участие в забеге стоит 3000 рублей, в заплывах – 5000 и 6000 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора до четверга (до 23:59 22 июля).