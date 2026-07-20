В Казани пройдут соревнования по триатлону. Старты состоятся 25-26 июля
25-26 июля в Республике Татарстан состоится «Большой Казанский триатлон». В программе: заплывы, забеги и соревнования по триатлону.
В субботу 25 июля пройдут женский забег на дистанции 5 км и заплывы на дистанциях 1 и 2 мили.
В воскресенье 26 июля участники будут соревноваться в триатлоне на следующих дистанциях:
- спринт (плавание 750 м + велоэтап 20 км + бег 5 км);
- олимпийская (плавание 1,5 км + велоэтап 40 км + бег 10 км);
- 113 км (плавание 1,9 км + велоэтап 90 км + бег 21,1 км).
Все дистанции можно преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды.
Плавательный этап состоится в акватории реки Казанки, велогонка и беговой этап – по центральным улицам.
Стоимость слота на соревнования по триатлону начинаются от 8000 рублей. Участие в забеге стоит 3000 рублей, в заплывах – 5000 и 6000 рублей.
Регистрация проходит на сайте организатора до четверга (до 23:59 22 июля).
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