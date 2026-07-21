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Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова родила дочь

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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова родила дочь.

Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова родила дочь
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России. 

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«Федерация фехтования России поздравляет двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию на саблях Софию Позднякову и ее супруга, пятикратного призера чемпионата мира по скалолазанию Станислава Кокорина, с рождением дочери, которая появилась на свет 20 июля 2026 года!Желаем родителям и малышке крепчайшего здоровья, безграничного счастья, семейного благополучия, любви и взаимопонимания!» – говорится в сообщении.

Поздняковой 29 лет, на ее счету, она является олимпийской чемпионкой Токио-2020 в личном зачете и в команде, двукратной чемпионкой мира и Европы. 

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