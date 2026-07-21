Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова родила дочь

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова родила дочь.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.
«Федерация фехтования России поздравляет двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию на саблях Софию Позднякову и ее супруга, пятикратного призера чемпионата мира по скалолазанию Станислава Кокорина, с рождением дочери, которая появилась на свет 20 июля 2026 года!Желаем родителям и малышке крепчайшего здоровья, безграничного счастья, семейного благополучия, любви и взаимопонимания!» – говорится в сообщении.
Поздняковой 29 лет, на ее счету, она является олимпийской чемпионкой Токио-2020 в личном зачете и в команде, двукратной чемпионкой мира и Европы.
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