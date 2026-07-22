Гимнастка Чусовитина вспомнила самый болезненный момент карьеры

Оксана Чусовитина вспомнила самый тяжёлый момент своей спортивной карьеры
Олимпийская чемпионка 51-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина вспомнила самый тяжёлый момент в своей спортивной карьере.
– Оксана, какой самый болезненный момент был в вашей карьере?
– В 2003 году я победила на чемпионате мира в опорном прыжке, а на Олимпиаде-2004 в Афинах травмировала колено. Это самый грустный момент. Там я могла забрать опорный прыжок, но не судьба. Это спорт.
Оксана Чусовитина является единственной в истории гимнастики спортсменкой, которая участвовала в восьми летних Олимпийских играх (с Игр 1992 года по Олимпиаду в Токио 2020 года). На её счету олимпийское золото 1992 года в командном первенстве и серебро в опорном прыжке на Олимпиаде-2008 в Пекине.
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