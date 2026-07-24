Российские ватерполистки не прошли в финал Кубка мира

Женская сборная России по водному полу не смогла выйти в финал Кубка мира – 2026. В полуфинале россиянки уступили команде Испании со счётом 13:15 по пенальти. Испанские ватерполистки являются действующими олимпийскими чемпионками.

В матче за бронзу российские спортсменки сразятся со сборной Австралии. Встреча запланирована на воскресенье, 25 июля.

Сборная России принимает участие в турнире с национальной символикой. Международная федерация плавания (World Aquatics) официально допустила российских спортсменов до международных соревнований с использованием национальной символики (флага и гимна) 13 апреля 2026 года. До этого спортсменки выступали в нейтральном статусе.