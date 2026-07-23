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Колесников о завершении карьеры Рылова: «У меня таких мыслей не появлялось, есть еще внутри то, что хочу сделать. В плане подготовки и результатов уход Евгения точно никак не сказался»

Sports.ru

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал, что не думает о завершении карьеры.

Пловец Колесников отреагировал на завершение Рыловым спортивной карьеры
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Летом об уходе из спорта объявил двукратный олимпийский чемпион 29-летний Евгений Рылов.

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«В плане подготовки и результатов уход Евгения Рылова точно никак не сказался. Я и Жене лично говорил и в принципе – просто надеюсь, что у него все будет в порядке. Он много чего сделал, добился, большой молодец. Хочется, чтобы у него и дальше было все хорошо. А у меня таких мыслей не появлялось, есть еще внутри то, что я хочу сделать. Я еще постараюсь, а со времени будет понятно, получится или нет», – сказал 26-летний Колесников.
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